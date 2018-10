Beato Vincenzo Romano, le spoglie a Torre: domenica sarà Santo

"Ore 16.00 tutti al porto ad accogliere le spoglie del parroco Santo Vincenzo Romano di ritorno da Procida. Poi in processione alla Basilica di Santa Croce": così il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba annuncia la giornata speciale che attende la città vesuviana, pronta ad accogliere le spoglie del beato.

Vincenzo Romano diventerà santo il prossimo 14 ottobre. La processione di oggi attraverserà corso Garibaldi, Ponte di Gavina, via Agostinella, largo San Giuseppe, via XX Settembre, corso Umberto, via Beato Vincenzo Romano e piazza Santa Croce.

Alla mezzanotte tra domani e dopodomani, poi, le campane della Basilica Pontificia suoneranno per annunciare il giorno dell'attesa canonizzazione.