Cannavacciuolo ricorda Gualtiero Marchesi: "Il Maradona degli chef"

In una intervista a Radio Capital lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo ha voluto ricordare 'il padre dell'alta cucina italiana' Gualtiero Marchesi, deceduto ieri. "È l'unico chef che mi ha fatto commuovere quando l'ho visto. Per me Gualtiero Marchesi è il Maradona degli chef", ha detto Cannavacciuolo. "Il suo segreto era quello di inserire l'arte nella cucina, basta guardare la foglia d'oro". Un padre fondatore di una scuola che ha avuto molti discepoli, tra i quali lo stesso Cannavacciuolo.



Il giudice di Masterchef racconta poi un aneddoto legato a Marchesi: "Preparai antipasto, primo, secondo e dolce. Lui mi dice: 'Facciamo diventare i ravioli un secondo, sopra ci metti la caciotta, così realizziamo un passaggio verso il dessert". Aveva ragione lui".