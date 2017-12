Cannavacciuolo sui controlli dei Nas: "Viene voglia di andarsene"

Cannavacciuolo torna sul blitz dei Nas nel suo bistrot Torino, commentando amaramente quanto accaduto. "Sul menù mancava solo un asterisco, e il cibo in frigo era per noi. Con storie come questa, viene voglia di andarsene", denuncia lo chef. Il suo ristorante è stato multato con 1.500 euro, per non aver registrato la tracciatura di alcuni prodotti.

"La frode vuol dire ingannare i clienti e questo non lo abbiamo mai fatto. E' la legge che impone di abbattere il pesce, e questo nel menù era spiegato, anche se solo in fondo alla carta. Abbiamo commesso un errore, ma non in malafede. Va bene che ci siano delle regole, ma applicarle in questo modo è assurdo, ha protestato Cannavacciuolo".