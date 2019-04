Coltivava cannabis insieme a ortaggi per uso domestico. A Cardito, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. I militari dell’arma lo hanno trovato nei pressi di un terreno. Le 21 piantine di cannabis erano coltivate nascoste tra comuni ortaggi. Trovato e sequestrato anche materiale vario usato per la coltivazione.