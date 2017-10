"Il Comune non paga, a Licola 200 cani rischiano di morire"

A Licola i duecento cani ospitati in un canile ('Canile dei 400') rischiano di morire. A lanciare l'allarme il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli coadiuvato dal Professor Vincenzo Peretti. "I volontari compiono enormi sforzi per tenere ancora aperto il canile", spiegano Borrelli e Peretti. "Sono ore drammatiche per i duecento cani: per ora sopravvivono grazie alle brave persone che portano ancora cose da mangiare per sfamarli". Gli uffici comunali sono già stati allertati e conoscono la situazione. "86 dei 200 cani sono di proprietà del Comune, accalappiati per le strade della città. E il Comune dovrebbe pagare per mantenere in vita questi cani, e invece da un anno e mezzo non paga", spiega Borrelli.

"Rinnoviamo l'appello a non comprare un cane: meglio andare nei canili, in particolare questo a Licola, e adottare uno dei duecento cani che vivono qui. Lo si può fare anche a distanza, con soli 40 euro mensili", sottolineano i Verdi.