Due abitazioni trasformate in zoo a Napoli

Animali di ogni tipo e taglia, perfino una scrofa, tenuti stipati in due case senza il minimo rispetto per le loro condizioni. La polizia locale ha apposto i sigilli a due abitazioni del centro storico di Napoli dove gli agenti hanno fatto una scoperta sorprendente. Nelle due case c'erano 30 cani, otto cincillà, un pappagallo in via d'estinzione e addirittura una scrofa di razza vietnamita del peso di un quintale. Entrambi le case erano in condizioni igieniche insostenibili e ad avvertire la polizia locale sono stati i condomini di uno stabile adiacente, ormai esasperati dai rumori e dagli odori nauseabondi che provenivano da entrambe le case.

Ad abitarle c'era un allevatore insieme alla madre e alla zia. Anche per loro, la situazione igienica era del tutto inadeguata. Insieme agli agenti sono intervenuti i tecnici dell'Asl che hanno ordinato lo sgombero degli animali in modo tale da permettere una bonifica di entrambe le abitazioni e il ripristino delle più elementari norme igienico-sanitarie. Gli animali, invece, verranno affidati al servizio veterinario dell'Asl stessa.