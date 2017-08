"Questi cuccioli sono nati in un deposito di rottami di ferro": al via le adozioni

"Aiutiamo questi 3 cuccioli a trovare casa. Mi sono stati segnalati e sono andata a vedere, ho trovato questi 3 piccoletti, 1 maschio e 2 femmine,(Micky, Dina e Kelly) hanno quasi 3 mesi, erano 8 gli altri 5 fratellini sono stati presi da gente di passaggio. Si trovano in provincia di Napoli, saranno una futura taglia media, la mamma è una mix molossina, il papà non è dato sapere. Aiutiamoli a sfuggire ad una brutta fine. Per una buona adozione possono essere spostati al centro nord. Si adottano previo controllo preaffido e disponibilità a post affido e contatti nel tempo. Rosa 3470577551 dopo le 18,00, grazie", è il messaggio di coloro che hanno trovato i cagnolini.