Cani maltrattati nel centro di Napoli: la denuncia

“Tre Pitbull, un Rottweiler e un pastore tedesco legati a catene corte di un metro e mezzo in via Amerigo Vespucci, nel centro di Napoli". Lo denuncia Maria Luisa Gentile, referente locale della onlus Animalisti Italiani. “Detenere degli animali in quelle condizioni - prosegue - è maltrattamento animale. È evidente l'incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento. L’animale, impossibilitato a muoversi, diventa tra l’altro più aggressivo e stressato, inoltre può essere neutralizzato facilmente, se l’obiettivo è tenere lontani gli estranei.

La norma vigente mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale. In ragione di tutto ciò abbiamo attivato la Garante per la tutela degli animali, Stella Cervasio, che ha richiesto l’intervento urgente dei vigili urbani. L’Asl di competenza è stata avvisata e procederà ad inviare degli operatori da affiancare nell’attività di sequestro”. "Non sono cani da combattimento - conclude l’animalista - una volta che avranno completato le visite veterinarie avranno bisogno di stallo o di una nuova casa. Non possiamo permettere che questi esseri finiscano nel canile”.