Cani costretti in gabbie per uccelli: la macabra scoperta

Nascondeva 46 cani in una pensione abusiva, 10 di questi in pessime condizioni. A finire nei guai un 35enne di Cercola, denunciato per maltrattamento di animali dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli e della stazione di San Sebastiano. Supportati da personale dell’ASL Napoli 3 Sud, i militari hanno scoperto che alcuni esemplari erano rinchiusi in box arrugginiti e sporchi dove non filtrava aria.

Per molti dei cani neanche una ciotola d’acqua. Due rottweiler erano addirittura stipati in gabbie per uccelli. Tutti i cani sono stati sequestrati e affidati alle cure del reparto veterinario dell’ASL.