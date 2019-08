Cani abbandonati sul balcone, interviene la polizia municipale

La polizia municipale di Napoli prosegue nei suoi controlli estivi per le segnalazioni di maltrattamento dei cani. Nella giornata di oggi, il reparto Tutela Ambientale è intervenuto in via Pendino a Chiaiano.

Come segnalato da alcuni cittadini, infatti, due cani erano stati lasciati da soli su di un balcone. Gli agenti hanno atteso i proprietari – rintracciati grazie all'aiuto dei vicini – e sanzionato uno di loro perché l'animale in suo possesso non aveva il microchip.

La situazione è stata contestualmente segnalata all’Asl per le verifiche mediche specifiche.