Cucciolo usato per chiedere l'elemosina: salvato dai vigili

Durante i controlli ordinari sul territorio gli agenti della Polizia Municipale Tutela Ambientale hanno notato due soggetti che utilizzavano un cucciolo per l'accattonaggio costringendolo a stare fermo in un posto e lontano dalla madre. Le due persone alla vista degli agenti si sono date alla fuga, lasciando il cucciolo sul posto insieme a una cassetta di plastica che serviva da sedia e un bicchiere per l'elemosina.

Il salvataggio del cucciolo

Recuperato il cucciolo veniva trasportato alla sede dell’Asl Veterinaria Napoli 1 Centro ed affidato alle verifiche dei medici. Il cane, un cucciolo nato da meno di 60 giorni, è risultato non iscritto all' anagrafe canina e privo di microchip e vaccinazioni. Una volta effettuate le dovute vaccinazioni e l’inserimento del microchip la piccola bestiola potrà essere inserito nelle lista per l’adozione.