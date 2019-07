Pitbull ucciso in un'operazione di polizia, la denuncia dell'Ente Protezione Animali

L'Enpa, Ente Nazionale Protezioni Animali Onlus, ha attivato il proprio ufficio legale sulla vicenda del cane ucciso stamane nel corso di un'operazione di polizia in via Rosarol. Tra i "punti oscuri della vicenda", denuncia l'onlus, "la detenzione di un pitbull da parte di persona agli arresti domiciliari".

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha attivato il proprio ufficio legale per "assumere ogni opportuna iniziativa sulla vicenda del cane ucciso oggi durante un controllo di polizia. Molti gli elementi da chiarire, relativi non soltanto alla dinamica del fatto, cioè come e perché un agente di polizia avrebbe sparato, ma anche alla detenzione di un pitbull da parte di una persona sottoposta agli arresti domiciliari".

"Al momento l’unico dato certo - conclude l'Enpa nella propria nota stampa - è che quel pitbull non si sarebbe mai dovuto trovare nella disponibilità di una persona agli arresti domiciliari. Bisognerà capire anche come e perché questo problema non sia stato sollevato prima".