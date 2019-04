Bimbo di quattro anni morso da un cane: finisce in ospedale

È stato portato all'ospedale Santobono d'urgenza per curare diverse ferite dovute ai morsi di uno o più cani. Lo sfortunato protagonista è un bambino di soli quattro anni che è stato soccorso nell'ospedale pediatrico nella tarda serata di ieri. Il bambino di Mondragone è stato portato nell'ospedale specialistico napoletano per suturare diverse ferite, di cui una alla testa, provocate dai morsi.

Il bimbo è stato accolto con un codice giallo e le sue condizioni non preoccupano i medici del nosocomio che l'hanno comunque ricoverato per tenerlo in osservazione. Immediatamente si sono attivate le forze dell'ordine che hanno interrogato i genitori per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire se sarà necessario l'intervento dell'Asl veterinaria.