Laika cerca casa

La piccola Laika, una bretone di 3 anni, rischia di finire in strada. Il suo padrone non può più tenerla perché si trasferisce e se non trova qualcuno che si prenderà cura di lei, finirà per metterla in strada o darla frettolosamente a qualcuno non in grado di prendersene cura.

Rosa, che si sta occupando dell'adozione della cagnetta, dice che è di taglia contenuta, intelligente e dolcissima, come tutti i cani da caccia.

Si adotta vaccinata sterilizzata e microcippata, previ controlli preadozione e disponibilita di contatti nel nel tempo nel post affido.

Per contatti Rosa 347057755 dopo le 18,00.