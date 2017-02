Cane antidroga scova un chilo e mezzo di marijuana

Ancora un sequestro di sostanze stupefacenti a Torre Annunziata da parte dei carabinieri della stazione oplontina insieme ai colleghi del nucleo Cinofili di Sarno. I militari hanno trovato un chilo e mezzo di marijuana all'interno di un appartamento di via Oplonti, nel centro storico cittadino. In manette è finito G.C., 44enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan Gallo-Cavalieri. Fondamentale per il sequestro della droga è stato l'utilizzo del cane antidroga dell'Arma,

Olly che ha subito scovato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La droga era nascosta in alcuni mobiletti del bagno di casa, in due zainetti. Oltre alla marijuana sono stati ritrovati anche 11 cartucce calibro 9 e 550 euro in contanti. Il 44enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso illegale di munizionamento per arma da fuoco. È stato trasferito a Poggioreale in attesa di comparire dinanzi al giudice del tribunale di Torre Annunziata.