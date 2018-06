Candidato dà buoni consumazione in cambio di voti: denunciato

Ancora sospetti sulla giornata del voto a Qualiano. Stavolta ad essere coinvolto è stato un candidato al consiglio comunale che è stato sorpreso dai carabinieri mentre consegnava dei buoni per una consumazione gratuita del valore di 10 euro in un bar della zona. L'accusa ai suoi danni è di turbativa delle operazioni di voto nelle sezioni elettorali. Insieme a lui è stato denunciato anche il rappresentante di lista che stava ricevendo il buono. Addosso, quest'ultimo, aveva altri cinque buoni dello stesso importo.

Si tratta del secondo intervento dei militari della compagnia di Giugliano che già stamattina avevano controllato l'abitazione di due pregiudicati dove avevano trovato del materiale elettorale. I due erano stati portati in caserma per essere interrogati visto che facevano la spola con una vicina scuola dove si vota. Continuano i controlli delle forze dell'ordine nel centro cittadino a nord di Napoli considerato una delle città a rischio per queste amministrative 2018.