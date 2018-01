Canarini, cardellini e tartarughe detenuti illegalmente: denunciato 20enne

Un 20enne di Caivano è stato sorpreso a Scampia mentre trasportava in macchina una gabbia in cui teneva alcuni canarini che, come ricostruito dai Carabinieri della stazione quartiere 167, era in procinto di vendere a chi gli aveva risposto su un noto sito di inserzioni.

In seguito ad una perquisizione presso la sua abitazione, i militari dell'Arma, con personale del Nucleo guardie zoofile di Napoli, hanno scoperto 28 canarini, 2 tartarughe e 10 cardellini.

Il ragazzo è stato denunciato per maltrattamento di animali, detenzione di animali di specie protetta e violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica, mentre gli animaletti sono stati affidati in custodia a personale autorizzato, tranne i 10 cardellini, specie protetta, che sono stati rimessi in libertà.