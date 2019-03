Campo rom di Giugliano: favelas di 100 bambini dimenticati tra topi e rifiuti

"Più di 100 bambini vivono tra topi e rifiuti in una baraccopoli a Giugliano in Campania. Non hanno mai frequentato la scuola. Per il Comune non esistono e quando abbiamo provato a parlarne... il Sindaco si è barricato nella sua stanza". E' la video denuncia di Luca Abete andata in onda nel corso di Striscia la Notizia. L'inviato del tg satirico è tornato dopo due anni dalla prima visita nel campo rom di Giugliano, evidenziando come da allora nulla pare cambiato.

Il video completo.