Acerra, sgomberato campo rom abusivo

Sgomberato un campo rom abusivo ad Acerra. A rendere noti i dettagli dell'operazione è stato il sindaco Raffaele Lettieri.

"Oggi sgomberiamo il campo rom abusivo in Area di Settembre, su un terreno privato. E’ ancora in corso l’operazione dei vigili urbani in collaborazione con la ditta Tekra, un'operazione avviata con un’ordinanza emessa circa 90 giorni fa. Allo scadere dell’ordinanza alcuni degli occupanti abusivi si erano già allontanati, altri sono andati via questa mattina all’arrivo degli agenti di polizia municipale", scrive il primo cittadino del comune a nord di Napoli.

"Stiamo demolendo le baracche abusive, riteniamo che il campo fosse in condizioni fatiscenti e pericoloso anche per chi lo abitava abusivamente. Le condizioni sanitarie erano davvero gravi. Ripristiniamo le condizioni di legalità e di sicurezza", conclude Lettieri.