Ponticelli, un campo di calcio per i bambini del Conocal

“Il calcio di inizio della prima partita di questo nuovo campo sportivo deve essere anche e soprattutto l’inizio di una nuova era per Ponticelli e per le periferie urbane napoletane". Le parole del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho hanno dato il via alla partitia di inaugurazione di un nuovo campetto di calcio nel Parco Conocal di Ponticelli.

Il Conocal è tra le aree campane più degradate, con uno dei tassi criminalità più alti, e ancor più alte percentuali di dispersione scolastica: uno dei peggori disastri urbanistici creati dall'ex legge 2019 del post terremoto. Il campo è stato realizzato all'interno dell'Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”,recuperando la vecchia area, divenuta ormai ricettacolo di rifiuti. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano che unisce alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli e soprattutto grazie al finanziamento della Fondazione Santobono Pausilipon.