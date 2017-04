Un campo per i Quartieri Spagnoli, i proprietari murano il palazzo

Dopo aver ripulito l’intera area nello scorso fine settimana, questa mattina i ragazzini dei Quartieri Spagnoli che sognavano un campetto da calcio (il primo nei Quartieri) in cui giocare hanno dovuto affrontare una nuova delusione. Il progetto “Rimessa laterale”, promosso da artisti attivi nei Quartieri Spagnoli come Cyop&Kaf e dalla Miniera di Salvatore Iodice (consigliere della seconda municipalità) prevedeva la messa in sicurezza di un palazzo abbandonato da oltre vent’anni a Vico Tofa, zona ovest dei Quartieri Spagnoli e la successiva creazione di un campetto da calcio. Lo stabile era parzialmente crollato nel 1980, colpa del terremoto, ed era collassato su se stesso nel 1993. Da quasi 25 anni, in quell’area, solo rifiuti e macerie, un deposito per la legna quando si avvicina il “cippo di Sant’Antonio”, raccontato nel film “Il segreto” di Cyop&Kaf.

“Dovrebbe sorgere un, almeno questa è la nostra intenzione”, spiega Salvatore Iodice. “Ci siamo, abbiamo chiamato a raccolta un po’ di amici, e la gente dei Quartieri ha capito che si tratta di una cosa buona e ci ha dato una mano”. Nei Quartieri Spagnoli non esiste un campo, neanche un piccolo slargo dove i ragazzini possano giocare a pallone. “l’area, che era invasa da topi e rifiuti, pietre e erbacce. Abbiamo raccolto e differenziato oltre cento camion di rifiuti”. Stamattina è arrivata la notizia: idello stabile hanno dato mandato ad alcuni operai di erigere un muro che impedisca ai ragazzini l’accesso all’area privata. Dopo qualche minuto di delusione, però, nel pomeriggio i ragazzini hanno provato comunque aper continuare i lavori di livellamento del terreno. Il campetto dovrà ancora attendere, per ora i proprietari preferiscono