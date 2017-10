Campionato italiano della pizza, la finale al circolo Rari Nantes (VIDEO)

Il campionato italiano della pizza organizzato dal sito di critica gastronomica Dissapore.com ha offerto ottimi spunti di riflessione. Anzitutto i 32 pizzaioli in gara, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati sullo stile, che varia da regione a regione. Tutti sono stati premiati questa sera, al circolo Rari Nantes di Napoli. Il dibattito "La pizza napoletana sotto attacco" ha visto a confronto alcuni tra i più importanti pizzaioli e produttori.

Il salone dei trofei del circolo ha ospitato anche la presentazione del libro - in uscita, edito da Dissapore - che narra la vita di Gino Sorbillo, forse il pizzaiolo più famoso a Napoli. Di "Pizzaman", questo il titolo del volume, ha parlato ai nostri microfoni proprio il protagonista, Gino Sorbillo.