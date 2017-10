Allarme Campi Flegrei, l'esperto: "Da sempre è il vulcano più pericoloso al mondo"

"Non c'è nessuna novità nei dati degli ultimi giorni sui Campi flegrei. Il rischio è quello di sempre visto che parliamo del vulcano più pericoloso al Mondo in termini di potenza distruttiva". Questo il commento di Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano, ai presunti dati che indicherebbero come imminente un'eruzione nella zona dei Campi flegrei.

Reggiunto da Napolitoday, Mastrolorenzo, vulcanologo di fama internazionale, spiega perché sui Campi flegrei l'attenzione degli studiosi è da sempre elevatissima e che senza i piani di evacuazione affrontare un'emergenza sarà impossibile.