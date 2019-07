Rischio vulcanico nei Campi Flegrei: esercitazione a metà ottobre

Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, il Comitato Operativo per fare il punto sull'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei, in programma dal 16 al 20 ottobre. Sarà impiegato per l'occasione l'intero sistema della Protezione Civile.

Al Comitato Operativo, convocato dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli, erano presenti il Direttore Centrale per l'Emergenza dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, la Viceprefetta di Napoli, Giovanna Cerni, il Presidente della Commissione Nazionale dei Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza. Sono state programmate le attività dell'esercitazione. Previsti incontri con la cittadinanza direttamente nei comuni di appartenenza.

Zona rossa

Durante l'esercitazione verranno allestiti nei comuni della zona rossa dei "punti informativi" dedicati proprio al rischio vulcanico dei Campi Flegrei. "L'incontro di oggi è stato l'occasione per ottimizzare il raccordo dei compiti e delle attività sia in ambito esercitativo sia di pianificazione di dettaglio dedicate all'area flegrea tra le diverse componenti e strutture operative, dai Comuni alle Regioni, dagli enti territoriali a quelli statali, dai Vigili del Fuoco alle forze di polizia a quelle armate, dalla comunità scientifica alle società fornitrici di servizi essenziali, al volontariato organizzato di protezione civile. Dopo l'avvio delle procedure per rendere operativi i gemellaggi tra i comuni della zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei e le Regioni e Province Autonome avvenuta lo scorso giugno, ora lavoriamo per testare il Sistema e andiamo avanti sulla pianificazione", ha concluso Borrelli al termine dei lavori.