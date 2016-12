Vulcano Campi Flegrei, l'allarme sottovalutato: "Serve un piano di evacuazione"

1 / 2

“Non stiamo realizzando prove di evacuazione e siamo ancora alle prese con un piano di emergenza che è sostanzialmente ignoto nonostante gli studiosi dell’Istituto nazionale di vulcanologia continuino a lanciare allarmi sui rischi legati al vulcano più grande d’Europa, quello dei Campi flegrei, che è stato al centro di uno studio, portato avanti da diverse Università, che ha evidenziato diverse attività preoccupanti, a cominciare dal sollevamento e dall’aumento della temperatura”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “non si capisce per quale motivo la Protezione Civile nazionale continui ancora, a nostro avviso, a sottovalutare un rischio concreto per centinaia di migliaia di persone che vivono a ridosso del cratere più grande d’Europa, già responsabile, 39.000 anni fa dell’eruzione più potente degli ultimi 200.000 anni”.

VIDEO DELL'ERUZIONE DI 39MILA ANNI FA

