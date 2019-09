Disavventura a lieto fine per dei turisti belgi: camper rubato e poi ritrovato

Una storia fortunatamente a lieto fine. È quella che ha visto protagonista una famiglia belga, arrivata a Pozzuoli in camper, che si è vista sottratta il mezzo sul quale stavano viaggiando, infine ritrovato.

Domenica, verso le 15, avevano lasciato il grosso veicolo (un Fiat Ducato McLouis Souverun) in un parcheggio in via Terracciano ed erano scesi per una passeggiata. Al ritorno, dopo un'oretta, la brutta sorpresa.

I turisti hanno subito denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, nonché rivolto un appello agli utenti Facebook affinché facessero girare le foto del motorhome per favorirne un eventuale ritrovamento. Lo avevano definito "un pezzo di vita". "Il camper è facilmente riconoscibile per la presenza dello stemma della squadra di calcio del Brugge – c'era scritto nell'appello – Se hai visto qualcosa o riconosciuto il camper per favore non esitare a contattarmi".

Ed in effetti, con i belgi tornati intanto in patria, il mezzo è stato ritrovato. "Siamo molto grati a tutti per aver condiviso il nostro post, 8000 condivisioni! È grazie a voi che l'abbiamo trovato. Mille grazie!".