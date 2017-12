Allarme epatite C in Campania: “Molti malati non sanno di esserlo”

In Campania è allarme Epatite C. A sottolinearlo, i dati emersi nel corso del congresso “Hepatology in motion: research and utilities” promosso dall'Università Federico II e dall'Ateneo di Palermo.

I casi sono in crescita, non tutti accedono alle nuove cure e soprattutto in tantissimi non sanno di essere ammalati. Soprattutto i più anziani, che hanno eventualmente contratto l'infezione anni fa.

Il problema è lo scarso numero di pazienti che accede alle cure rispetto alla necessità. In Italia, spiegano gli intervenuti al congresso, solo l'8 percento dei pazienti, sebbene le cure guariscano oltre il 95 percento dei soggetti trattati.