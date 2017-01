Esplode una campana per la raccolta del vetro: donna rimane ferita

Paura in via Gianturco a a San Giorgio a Cremano dove questa mattina una campana per la raccolta del vetro è esplosa ed una donna è rimasta ferita ad una gamba.

La signora stava gettando delle bottiglie nella campana quando questa, si legge sul Mattino, è saltata in aria per diversi metri. È probabile che, all'interno della campana, ci fosse un petardo inesploso. La donna è ora all'ospedale di Boscotrecase.