“Che tien' a guardà”: Hera Wedding contro i luoghi comuni sulle coppie

La campagna lanciata dall'evento dedicato al mondo del matrimonio

E' capitato a tutti di affermare: "Guarda quei due, chissà perché stanno insieme, sono così diversi" oppure bisbigliare: "Lui è un vecchio, lei è così bella, lui così pingue". Per celebrare l'amore e mettere a tacere i luoghi comuni da passante medio, parte la campagna contro i pettegolezzi bisbigliati alle spalle delle "strane coppie" osservate in strada. Il messaggio sociale è promosso da Hera wedding, l'evento fashion legato al mondo sposa a 360 gradi, dal 7 al 15 ottobre al Museo di Pietrarsa (l'apertura domani alle 17,30), Il video ha raccolto i baci di coppie reali che ogni giorno si scontrano con i giudizi altrui anche solo durante una passeggiata e che sono additate come "improbabili e male assortite". La scelta di isolare le coppie in un punto alto della città è eloquente del tentativo di estraniarsi dal contesto "rumoroso" del pregiudizio.