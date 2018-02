Campagna elettorale, l'affissione selvaggia è un lontano ricordo: bandoni vuoti

La campagna elettorale si sposta sempre più sul web. La prova è sotto gli occhi dei cittadini napoletani, che girando in città in questi giorni non trovano, come accadeva sempre per le campagne elettorali del passato, manifesti di tutti gli schieramenti attaccati ovunque. Anzi, a sole due settimane dal voto, anche i bandoni predisposti dal Comune per l'attacchinaggio elettorale risultano stranamente vuoti. Riemergono i volti dalle campagne elettorali passate, Bocchino e Rivellini, ma nessun manifesto fresco di stampa. Segno dei tempi che cambiano.