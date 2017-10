"Togliere i figli ai camorristi", domani l'appello del Csm alle Camere

Che la mela non cada mai troppo lontana dall'albero è un detto antico ma, anche secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, ancora valido. Che molti genitori coinvolgano i loro figli, anche minorenni, nelle attività criminali dei clan a cui appartengono è un dato di fatto. Un fenomeno diffuso anche tra i camorristi. Non è un caso dunque che il Tribunale per i minorenni di Napoli sia tra i tribunali che ha allontanato più figli da famiglie in odor di camorra, dichiarando decaduta o comunque limitando la potestà genitoriale.

Domani martedì 31 ottobre il Consiglio Superiore di Magistratura rivolgerà un appello al legislatore perché, nell'interesse del minore, si vari una norma apposita. Si introduca cioè una pena accessoria che preveda la decadenza della potestà genitoriale per i condannati per reati associativi di tipo mafiosi che "indottrinano i loro figli rendendoli partecipi nei loro affari illeciti". "La famiglia mafiosa, agendo in spregio ai propri doveri di educazione e salvaguardia del minore, finisce per essere una famiglia maltrattante, nei cui confronti deve essere operata una vera e propria cesura, nello stesso modo in cui si interviene nei confronti dei genitori alcolisti o tossicodipendenti", è scritto nella risoluzione approvata dalla Sesta Commissione e domani all'esame del plenum - riportata dall'Ansa. Destinatari sono i presidenti delle Camere, la Commissione parlamentare antimafia e il ministro della Giustizia. Il Csm cita il caso di quest'anno di due madri che a Napoli affidavano ai loro figli di 9 e 13 anni il compito di confezionare e vendere le dosi di stupefacenti per conto del clan di appartenenza.