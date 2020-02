Camorra e 'Ndrangheta a Roma, 33 misure cautelari: blitz anche a Napoli

Dalle prime luci dell'alba è in corso, nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese nonché in Spagna, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, per dare esecuzione ad un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone. Ad emetterla il gip del Tribunale di Roma nei confronti di due diverse associazioni, una vicina alla 'Ndrangheta e una alla Camorra, nell'ambito del narcotraffico. Impegnati nell'operazione 150 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, che stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 24 membri dell'associazione a delinquere.

Sequestri

In corso, tra le province di Napoli e Caserta, anche il sequestro di società, immobili, veicoli e rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.