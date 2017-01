"La camorra è un sistema che ha interesse al disordine sociale". Questa l'analisi del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, espressa nel suo intervento alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Castel Capuano.

"A differenza di altre associazioni - ha spiegato - la camorra ha più facce coesistenti: quella che ha fatto il salto imprenditoriale, dimostrando capacità di penetrazione nei meccanismi finanziari, e quella per così dire plebea, che continua a chiedere il pizzo anche i piccoli operatori commerciali o che consente che si spari persino su degli ambulanti senegalesi che rifiutano l'aumento della tangente".

"Accanto agli arresti dei vecchi capi - ha aggiunto Riello -, alla radice di quella che molti definiscono una 'mutazione genetica' della camorra c'è anche la sfrenata voglia della stessa di non mettere la sordina a nulla, di manifestarsi in mille modi e con mille e pelli per lucrare dal caos determinato il proprio controllo del territorio".