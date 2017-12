Droga confezionata dai bambini, Borrelli: "Giudici accolgano richieste contro il clan Elia"

“Auguriamoci che i giudici accolgano le richieste di condanna per gli esponenti del clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia arrestati nel corso dell’operazione che portò alla luce l’impiego dei bambini nella preparazione e nella vendita della droga”. Ad auspicarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “la realtà della camorra, come ricordano spesso i Magistrati, è spesso del tutto diversa da quella che descrive Gomorra".

L'inchiesta ha portato anche alla scoperta di bambini coinvolti nell'attività di confezionamento delle sostanze stupefacenti. I piccoli – alcuni di appena 10 anni – si occupavano di cocaina, hashish e marijuana. Erano tutti appartenenti ai nuclei familiari dei pusher.