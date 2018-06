In carcere donna vicina al clan per usura ed estorsione: dovrà scontare 5 anni

I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato una 35enne del luogo, ritenuta affiliata al clan camorristico dei “Longobardi-Beneduce”.

La donna è stata raggiunta da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli e dovrà scontare la pena residua di 5 anni, un mese e 20 giorni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata ai reati di usura ed estorsione, reato commesso in Pozzuoli tra il 2010 e il 2013 e aggravato da finalità mafiose.

Dopo le formalità di rito in caserma è stata tradotta nella Casa Circondariale di Pozzuoli.