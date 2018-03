Camorra a Roma, avevano ricostruito a San Basilio il modello Scampia (VIDEO)

Il quartiere romano di San Basilio come Scampia: esponenti del clan Licciardi di Secondigliano, in particolare i figli di Luigi Nacchella Esposito, Salvatore e Gennaro, avevano messo in piedi piazze di spaccio nella capitale basandosi sul modello napoletano. Questa mattina all'alba i Carabinieri hanno fatto scattare le manette per 19 persone, ritenute responsabili di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga. Gli investigatori (DDA romana) hanno individuato due filoni criminali, uno con radici napoletane (clan Licciardi), un altro vicino ad ambienti di ndrangheta calabrese.



Come riportato da RomaToday, ai 19 arresti (3 ai domiciliari, 16 in carcere) si sono aggiunte le manette scattate per altre due persone, sorprese in flagranza di reato nel quartiere San Basilio. L'indagine è stata denominata 'Gallardo'. I due fratelli Esposito erano ai vertici dell'organizzazione criminale.