Si denuda davanti a ragazzini in via Caracciolo: denunciato

Gli agenti della Polizia Municipale dell'Unità Operativa Chiaia hanno fermato un uomo che in via Caracciolo denudandosi le parti intime, compiva atti osceni in prossimità di ragazzini.



Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti sono stati allertati dai passanti e sono intervenuti prontamente bloccando un 46enne che alla vista degli agenti ha assunto un atteggiamento aggressivo e di resistenza al fermo.



In seguito agli accertamenti la persona risultava avere precedenti specifici per abusi sessuali su minori ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minorenni.