Trento, camionista napoletano trasporta 10 chili di cocaina: arrestato

La Squadra Mobile di Trento ha arrestato un autotrasportatore napoletano, L.C., 68 anni, che a bordo del suo camion trasportava circa 11 chili di cocaina. L'uomo, come riportato da TrentoToday, stava per partire dall'interporto doganale di Spini di Gardolo. Gli agenti hanno deciso di fermarlo, controllando il mezzo e rinvenendo così 10 panetti avvolti nel nylon, termosaldati, contenenti cocaina. L'uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.