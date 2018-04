Spaventoso incidente sul lavoro, camionista schiacciato dal suo tir

Dramma a Somma Vesuviana, dove un uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente sul lavoro. A dare la notizia è il Fatto Vesuviano.

Vittima, un camionista rimasto parzialmente schiacciato dalla cabina del suo tir. Non sono chiari i motivi per i quali il veicolo, in un'area parcheggio in via Vignariello, si è ribaltato.

L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco prima, e poi da un’ambulanza del 118 che lo ha condotto al pronto soccorso. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita ma resta sotto osservazione.