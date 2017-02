Coldiretti Campania, splendido gesto per gli agricoltori colpiti dal terremoto

E' partita questa mattina da Caianello la carovana #Donaunballone, organizzata da Coldiretti Campania.

19 tir carichi di foraggi, raccolti dalle federazioni provinciali di Coldiretti sono partiti per dare un aiuto concreto agli allevatori del Centro Italia colpiti dal terremoto.

Dieci di questi tir andranno a Cascia in provincia di Perugia, quattro a Valle Castellana in provincia di Teramo, due a Brecciarola in provincia di Chieti e due a Pescara.