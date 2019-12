Camion nell'ingresso del salone di Palazzo Reale: le immagini fanno il giro del web

Fanno discutere sui social alcune foto pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ritraggono un mezzo pesante con rimorchio entrato all'interno dell'ingresso del salone di Palazzo Reale a Napoli. Stando alle immagini pubblicate dal rappresentante dei Verdi, il mezzo appare proprio all'interno del salone impegnato in alcuni lavori non meglio specificati. Si capisce anche dal nastro che delimita la zona ma non è ancora chiaro il perché della presenza del mezzo. A preoccupare il consigliere sono le condizioni dei marmi pregiati presenti sul posto che potrebbero subire dei danni irreparabili sia per il peso del mezzo che per la possibilità che una manovra azzardata potesse distruggere oggetti dal valore inestimabile. Lo stesso consigliere ha protestato sui suoi profili social contro la scelta di introdurre il mezzo nella struttura di valore storico.

La protesta di Borrelli

“Mi chiedo se sia normale che un camion con gru entri nel salone di Palazzo Reale dove ci sono marmi pregiatissimi”.