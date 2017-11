Camion con a bordo gas sprofonda in una buca: evacuata la zona

Voragine in via Padre Vincenzo Cecere a Giugliano, causata probabilmente dal maltempo che si è abbattuto su Napoli e sulla provincia nella notte.

Un camion adibito al trasporto di gas si è bloccato in una buca, come riporta TeleclubItalia e la polizia municipale ha chiuso il traffico e interdetto la circolazione, evacuando l'area. L'intervento sul mezzo pesante sta procedendo con estrema cautela per evitare problemi.