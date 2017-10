Camion fuorilegge, truccavano i cronotachigrafi disattivando l'Abs

Gli autotrasportatori, per evitare la registrazione delle velocità di percorrenza e fare in modo che non venissero annotati i mancati periodi di riposo, manomettevano i cronotachigrafi, con una calamita o sostituendo i sensori di movimento.

Il trucco alterava le registrazioni, ma allo stesso tempo disattivava l’abs rendendo pericolosi gli autoarticolati o gli autocarri. La scoperta dei carabinieri del nucleo radiomobile, che negli ultimi giorni hanno effettuato verifiche su più di 100 autoarticolati e autocarri in collaborazione con tecnici della motorizzazione.

Per i trucchi sul cronotachigrafo sono stati denunciati un 50enne di Scafati e un 59enne e un 30enne di Afragola che dovranno rispondere di rimozione di cautele contro gli infortuni. Ritirate nei controlli 9 patenti di guida e scoperti vari casi di eccesso di velocità o mancato periodo del prescritto riposo e sottoposti a fermo amministrativo 14 autocarri.