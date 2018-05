Svegliati di soprassalto nella notte: un camion contro il loro balcone

Paura a Marano, dove in pieno centro un automezzo di grosse dimensioni è finito contro i balconi di alcune case.

L'episodio, riportato dal Mattino, è avvenuto la scorsa notte in via Speranza. Numerosi i residenti svegliatisi di soprassalto nella notte per il frastuono generato dall'impatto.

Nella zona le strade sono strette e i balconi particolarmente bassi, ma in molti lamentano che a contribuire a questo tipo di incidente è soprattutto il fatto che i conducenti di auto e camion non rispettano i segnali stradali.