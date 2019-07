Carabiniere ucciso, folla e commozione alla camera ardente: i funerali in diretta tv

Folla e commozione a Roma, presso la cappella a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri di piazza Farnese, alla camera ardente di Mario Cerciello Rega, il vice-brigadiere originario di Somma Vesuviana ucciso nella notte di venerdì nella Capitale.

Migliaia le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto al 35enne. Seduti accanto al feretro del vice-brigadiere i familiari più stretti: la moglie, la madre, la sorella ed il fratello. Presenti anche le alte cariche dell'Arma.

Le esequie di Mario Cerciello Rega si terranno nella mattinata di lunedì a Somma Vesuviana, alle ore 12,00 presso la chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114, la stessa dove circa un mese e mezzo fa il carabiniere si era sposato. I funerali saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno.

IL POST DI LUIGI DI MAIO

"Quel che è accaduto al vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega ci lascia ancora senza pace. In queste ore leggiamo tante ricostruzioni, mentre la famiglia è immersa nel dolore. Come già ho anticipato ieri chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese. C’è un passo in più che però possiamo compiere. Ed è quello di equiparare il trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo. È un tema dibattuto da tempo a cui il Parlamento deve rispondere. C’è già una legge del MoVimento 5 Stelle depositata dal nostro senatore Gianmarco Corbetta. Spero che si riesca presto ad incardinare in commissione e che il testo trovi il supporto di tutte le forze politiche. In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati". Così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in un post su Facebook.