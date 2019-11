Guardia costiera: "Salvati 55mila bimbi migranti in tre anni"

Tra le parole di festa trova spazio anche un dato disarmante: "La Guardia costiera, dal 2015 al 2018, ha salvato 55mila bimbi migranti non accompagnati". A parlare è l'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale del Corpo, durante la presentazione del calendario 2020: "La politica può dividersi su tutto, ma non sui bambini".

Una frase raccolta anche da Paola De Micheli, ministro ai Trasporti, che ha voluto presenziare all'evento: "Dobbiamo essere grati al lavoro della Guardia Costiera, sia per la sicurezza delle nostre coste, che per le persone salvate dalle acque. Quando si tratta di salvare una vita non si può guardare al colore della pelle".

Il calendario, dedicata quest’anno alle bellezze del paesaggio marino e costiero d'Italia, comprendedodici scatti d’autore, alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della Penisola, compresi golfo di Napoli e Ischia: da Venezia fino alle coste meridionali della Sicilia, alla scoperta di quel patrimonio naturale e culturale che ogni giorno la Guardia costiera protegge.