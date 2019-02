Calcio al clochard, la scoperta: "Sui social una pagina di video in cui è preso di mira"

Proseguono le polemiche a proposito della violenta aggressione, testimoniata da un video diventato virale sui social, ad un clochard da parte di un ragazzino su via Epomeo a Soccavo.

Il filmato è quello in cui il ragazzo lo rincorre da dietro per poi sferrargli un calcio che lo manda disteso sul marciapiede. A quanto pare, non si tratta di un caso isolato. "Dei cialtroni – spiegano i Verdi – avevano creato una pagina su cui postavano i video in cui lo infastidivano".

"L’episodio del clochard aggredito in maniera gratuita con un calcio alle spalle in via Epomeo è un caso di allucinante inciviltà – spiega infatti il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – e in seguito alla nostra denuncia ci è giunta la segnalazione della presenza di una pagina Facebook in cui si prende di mira la vittima della violenza".

"Spesso si avvicinavano al clochard, infastidendolo, mentre lo riprendevano con lo smartphone. La violenza fisica e psicologica che questa persona è stata costretta a subire è inaccettabile. Stiamo parlando di un individuo che non arreca fastidio a nessuno – conclude Borrelli – Abbiamo provveduto a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica, speriamo sarà possibile risalire all’aggressore che merita di essere punito in maniera esemplare".