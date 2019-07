Via Toledo, cadono calcinacci da un palazzo: chiusi cinque negozi

Un tratto di via Toledo è stato chiuso al traffico veicolare per consentire l'intervento dei Vigili del fuoco. Dal cornicione del civico 424 si sono staccati dei calcinacci che hanno rotto la classica retina verde. L'intervento dei pompieri è stato complicato dalla presenza dei fili per i filobus e dell'alta tensione. Necessaria anche la chiusura anche di 5 esercizi commerciali

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, protezione civile, municipale e carabinieri