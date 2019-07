Circum, stazione off-limits per caduta di calcinacci

Brutta sorpresa per gli utenti della Circumvesuviana. Eav ha reso noto che dalle 18,45 tutti i treni provenienti da Sorrento e da Poggiomarino (via Scafati) e diretti a Napoli, non effettuano la fermata di via Del Monte a Torre del Greco.

A causare il disagio è stata, pare, la caduta di calcinacci sulla pensilina della fermata.

La stazione in questione, in un reportage di NapoliToday sulle fermate Circum più pericolose – seguito all'episodio registratosi a San Giorgio a Cremano – è risultata essere una di quelle che versano nelle condizioni di maggior degrado e abbandono.

Foto Romano-NT

Gallery