Paura a scuola, crollano calcinacci nei pressi della Mameli-Zuppetta

Caduta calcinacci in viale Colli Aminei, all'altezza della scuola "Mameli Zuppetta". Attimi di paura, questa mattina poco dopo le 9, per la caduta di diversi calcinacci dal palazzo situato proprio di fronte al plesso scolastico. Per fortuna nessun bambino né altri passanti si trovavano a passare e quindi nessuno è stato colpito dai calcinacci. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno transennato il marciapiede impedendo il transito pedonale.